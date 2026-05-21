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21 de maio de 2026 às 16:01

Centro de tratamento do Ébola incendiado no Congo

Um centro de tratamento de Ébola em Rwampara, no leste da República Democrática do Congo, foi incendiado, esta quinta-feira, numa altura em que se ouviam tiros nas proximidades e registavam-se confrontos entre residentes e equipas de apoio. Segundo responsáveis locais, o incidente terá sido provocado por um mal-entendido relacionado com a retirada de um corpo de uma vítima do vírus.

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