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04 de julho de 2026 às 13:25

Carga policial interrompe festejos de adeptos de Cabo Verde em Agualva-Cacém

Um vídeo publicado pela página nas redes sociais mostra polícias a interromperam festejos de adeptos de Cabo Verde em Agualva-Cacém durante o jogo com a Argentina, que a seleção africana acabou por perder no prolongamento, por 3-2. [Vídeo: ultras__pt/Instagram].

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