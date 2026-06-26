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26 de junho de 2026 às 09:00

Cão encontrado vivo entre os escombros é resgatado por bombeiros após sismos na Venezuela

Um cão foi encontrado vivo entre os escombros de um edifício destruído após os sismos que atingiram a Venezuela, esta quarta-feira. As equipas de resgate ouviram os sons do animal e trabalharam entre os destroços para o retirar em segurança.

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