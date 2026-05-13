Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de maio de 2026 às 13:17

Caminhadas e corridas "são um programa cada vez mais procurado"

Luísa Oliveira, editora da Sociedade, abordou no NOW alguns dos principais destaques da nossa revista, que chegou esta quarta-feira às bancas.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30