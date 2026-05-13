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13 de maio de 2026 às 13:00

Cães treinados para detetar cancro recebidos pela rainha Camila

A rainha Camila recebeu, esta terça-feira, em Clarence House, Londres, dois cães especializados em detetar cancro através do olfato. Os animais foram treinados pela Medical Detection Dogs, uma instituição de caridade da qual a rainha é patrona há mais de uma década.

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