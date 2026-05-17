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17 de maio de 2026 às 12:41

Bulgária vence pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção

A cantora Dara deu à Bulgária a primeira vitória de sempre no Festival Eurovisão da Canção 2026 com o tema “Bangaranga”. A final da 70.º edição da competição decorreu este sábado em Viena, na Áustria.

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