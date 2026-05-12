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12 de maio de 2026 às 18:17

Bombeiros resgatam cabrita presa em tubo subterrâneo em Itália

Uma cabrita que ficou presa num antigo tubo subterrâneo foi resgatada, esta segunda-feira, pelos bombeiros na região de Brescia, em Itália, após uma delicada operação de salvamento. O animal encontrava-se a cerca de dois metros e meio de profundidade e acabou por ser devolvido em segurança aos donos.

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