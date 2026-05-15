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15 de maio de 2026 às 23:01

Autoridades colombianas detêm suspeito de fabricar drones explosivos para dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia

A polícia colombiana anunciou a detenção de um homem suspeito de construir drones com explosivos para grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, numa altura em que este tipo de ataques tem aumentado no país.

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