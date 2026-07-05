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05 de julho de 2026 às 15:15

Fogo de artifício provoca incêndio na Ponte de Brooklyn

Um incêndio deflagrou na Ponte de Brooklyn durante o espetáculo de fogo de artifício que assinalou o Dia da Independência dos Estados Unidos. As chamas foram rapidamente extintas pelos bombeiros e não há registo de feridos.

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