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05 de julho de 2026 às 15:53

"Há mais de um mês que andamos nisto": moradores e comerciantes de Almada desesperam com falta de água

A CMTV falou este domingo com mais pessoas que desesperam com ausência de avisos e a continuidade dos problemas no abastecimento. Além da falta de água nas torneiras, apontam que situação já provocou o esgotamento da água à venda nos estabelecimentos comerciais.

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