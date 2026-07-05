Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de julho de 2026 às 16:00

Fogo de artifício ilumina Washington nos 250 anos dos Estados Unidos

Milhares de pessoas assistiram ao espetáculo de fogo de artifício no ‘National Mall’, em Washington, um dos momentos altos das celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30