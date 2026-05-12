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12 de maio de 2026 às 12:15

Ativista brasileiro chega a São Paulo após ter estado detido em Israel por liderar flotilha humanitária para Gaza

O ativista brasileiro Thiago Ávila chegou a São Paulo, Brasil, esta segunda-feira, após ter estado detido com outro ativista cerca de uma semana por liderar uma flotilha humanitária que tentava romper o bloqueio naval israelita à Faixa de Gaza. O ativista queixou-se de tortura e maus-tratos.

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