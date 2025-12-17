Sábado – Pense por si

17 de dezembro de 2025 às 18:22

Arquivamento caso Spinumviva: "Faltou dar respostas políticas"

"Uma coisa é a justiça e a justiça acabou, outra coisa é política e caberá depois à política decidir o que é que se passa sobre este assunto", diz o Diretor-Geral Editorial Adjunto da Medialivre Armando Esteves Pereira.

