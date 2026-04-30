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30 de abril de 2026 às 07:36

Alvalade despediu-se da equipa do Sporting com uma forte assobiadela após empate com o Tondela

O Sporting deixou escapar a vitória diante do Tondela, ao empatar a dois golos, e no final os adeptos deixaram bem evidente a sua insatisfação.

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