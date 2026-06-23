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23 de junho de 2026 às 18:23

Explosão seguida de incêndio em arranha-céus causa grande aparato em Madrid

Um incêndio num compartimento técnico no 25.º andar, de um total de 45 pisos, da Torre Moeve, em Madrid, obrigou à evacuação do edifício, esta terça-feira. As autoridades espanholas indicam que terá ocorrido uma explosão no local, com dois trabalhadores assistidos por inalação de fumo e uma transeunte devido a uma crise de ansiedade.

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