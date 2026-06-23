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23 de junho de 2026 às 22:49

Senado aprova resolução sobre poderes de guerra para bloquear ação militar dos EUA contra o Irão

O Senado norte-americano aprovou uma resolução sobre poderes de guerra destinada a restringir futuras ações militares contra o Irão sem autorização do Congresso.

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