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23 de junho de 2026 às 18:30

Putin acusa Ocidente de preparar guerra contra a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou, esta terça-feira, os países Ocidentais de se prepararem abertamente para uma guerra contra a Rússia e garantiu que Moscovo está pronta para responder rapidamente a qualquer ameaça.

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