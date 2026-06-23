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23 de junho de 2026 às 22:06

"Portugal precisava de uma demonstração destas"

Rui Dias, redator principal de Record, analisa o triunfo da seleção sobre o Uzbequistão.

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