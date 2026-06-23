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23 de junho de 2026 às 17:30

Homem detido na Hungria por colecionar partes de corpos humanos

A polícia húngara deteve um homem de 30 anos que, segundo os investigadores, colecionava partes de corpos humanos que eram retirados de cemitérios abandonados ou do seu local de trabalho, num hospital. Durante as buscas ao apartamento, os investigadores apreenderam crânios, uma perna inteira e uma mão. O homem admitiu que também consumia a carne humana.

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