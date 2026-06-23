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23 de junho de 2026 às 22:46

“São necessárias negociações reais”: Zelensky insiste em negociações com Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a maioria da população russa já manifesta descontentamento em relação a Vladimir Putin, numa declaração sobre o impacto da guerra e da situação interna na Rússia.

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