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17 de maio de 2026 às 16:18

Continuam as buscas pelo Canguru desaparecido em Viana do Castelo

Animal está desaparecido há dez dias. Fêmea fugiu quando estava a ser descarregada numa empresa de comercialização de aves e animais exóticos.

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