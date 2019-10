Se pudesse, viveria num musical de Fred Astaire. Os dias seriam quase todos de chuva, a vida passar-se-ia toda em Nova Iorque e nas ruas cruzar-se-ia com alguns dos seus fãs - não necessariamente muitos, mas necessariamente bons (pelo menos tão inteligentes quanto ele) -, além de conviver com muita gente bonita e divertida, que bebesse champanhe, não tivesse cancro e gostasse de dançar. Se pudesse, Woody Allen viveria assim.Infelizmente para o realizador de 83 anos, responsável por duas mãos-cheias de filmes aclamados e premiados, a vida não é um musical de Fred Astaire. Para o realizador de Manhattan, Rosa Púrpura do Cairo e Match Point, que ganhou o título de génio há muito (uma carreira de seis décadas e mais de 50 filmes atestam, no mínimo, uma capacidade de trabalho extraordinária), aliás, a vida tem estado bem longe disso.Uma polémica (que polémica - de cada vez que uma filha alega ter sido assediada por um pai e nos referimos a isso como uma "polémica" na vida do pai, o reino dos eufemismos ganha uma nova rainha e o reino do feminismo perde rei e roque) bastou para lançar a sombra sobre a vida de Allen. As dúvidas começaram a surgir e de repente foi como se alguém estivesse a realizar a biopic de Allen inspirando-se na lenda de Nabucodonosor da Babilónia para perguntar: será Woody Allen um gigante com cabeça de ouro mas pés de barro?O que a história, a Wikipedia e milhares de entradas no Google garantem é que a 4 de agosto de 1992, Allen visitou os filhos na casa de Mia Farrow em Bridgewater, no Connecticut, enquanto ela fazia compras com uma amiga. O casal estava separado desde janeiro, altura em que Mia descobrira, na casa de Allen, fotos de uma das suas filhas (adotada durante a relação com André Previn), Soon-Yi, nua. Woody terá confirmado a relação com a enteada (que tinha na altura 17 anos e que Woody conhecia desde os 10 - embora tenha repetido que nunca viveu com Mia e os filhos e que por isso não tinha uma relação paternal com Soon-Yi), com quem teria começado a dormir duas semanas antes (e com quem tem uma relação até hoje).No dia seguinte, a babysitter contratada pela amiga de Mia ter-lhe-á confidenciado que tinha visto Dylan, uma das filhas do casal, sentada no sofá, e Woody ajoelhado à frente dela, com a cabeça no colo da criança. Quando Mia confrontou a filha, Dylan terá dito que o pai a tinha levado para o sótão e tocado "nas partes privadas". Levada ao pediatra pela mãe, Dylan terá contado tudo ao médico, que se viu obrigado a notificar as autoridades.Seguiu-se um processo em tribunal, com Allen a negar veementemente as acusações de que era alvo e a clínica de abuso sexual de menores do Hospital de Yale New Haven a concluir que Dylan não tinha sido vítima de abuso sexual. Em tribunal, o juiz afirmou que não estava tão certo quanto a clínica de que não havia provas e que a conduta de Woody Allen tinha sido "grosseiramente inapropriada", mas que não ia dar prossecução às queixas para evitar a exposição de uma criança às incertezas de um processo tão questionável.O caso passou, Dylan cresceu e Allen continuou a fazer filmes e a receber óscares (tem quatro). Só que nos últimos anos, a exposição de casos de assédio como o de Harvey Weinstein fizeram Hollywood franzir o sobrolho. Em 2018, Dylan Farrow foi até aos estúdios da CBS remexer num passado que, segundo diz, nunca deixou de estar presente (Woody Allen não é só o pai dela, é um monstro consagrado do cinema).E o que é que Woody Allen, com a experiência dos seus 83 anos, fez? Disse que o caso de Harvey Weinstein era "triste para todos os envolvidos" e criticou a "atmosfera de caça às bruxas" em que "qualquer homem num escritório que pisque o olho a uma mulher tem imediatamente de telefonar a um advogado para o defender". Também acusou a família Farrow de aproveitar a boleia do movimento #MeToo para relançar suspeitas sobre ele.A pièce de resistance? Em junho de 2018 disse que devia ser o rosto do movimento #MeToo. "Trabalho há 50 anos na indústria do cinema. Trabalhei com centenas de atrizes - grandes atrizes, atrizes famosas, algumas a começarem a carreira -, e nunca nenhuma sugeriu nenhum tipo de comportamento indecente", afirmou.A Amazon, com quem tinha assinado um contrato para a produção de quatro filmes, condenou as declarações e suspendeu o contrato. Allen já os pôs em tribunal mas entretanto Um Dia de Chuva em Nova Iorque está a ser exibido em todas as salas menos nas de Nova Iorque.

