Reunindo cinco longa-metragens de Wim Wenders rodadas entre 1972 e 1994, são reposições de obras secundárias - à excepção de um trabalho importante no contexto do Novo Cinema Alemão, "Movimento em Falso", de 1974, onde o habitual Rudiger Vogler, Hanna Schygulla e uma novíssima Nastassja Kinski vagueiam como fantasmas em busca da alma perdida nos escombros do pós-guerra - por um cineasta cujos momentos marcantes ("Ao Correr do Tempo", "O Amigo Americano", "Paris, Texas" e "As Asas do Desejo") estão quase todos circunscritos a uma década, de 1976 a 1987.Se "A Letra Escarlate" faz quase nula justiça ao romance maior de Nathaniel Hawthorne, "Nick's Movie - Um Acto de Amor" (1980) toma um posto ético controverso no acompanhamento ad nauseam dos momentos finais da doença que mataria Nicholas Ray."Tokyo-Ga" (1985) é uma curiosidade para os fanáticos de Ozu mas envelheceu muito, e "Viagem a Lisboa" torna-se um trajecto turístico, entre a curiosidade etnográfica e a hommage, que nada acrescenta à capital ou a Wenders.Nos cinco filmes, porém, perpassa o conceito unificador da carreira do germânico: todos vagueamos, sozinhos ou acompanhados, até à suprema solidão.