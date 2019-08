ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

A estratégia de Vítor Sobral foi clara: a pessoa que em 2015 abriu uma Padaria da Esquina em Algueirão-Mem Martins mais não fez do que se aproveitar da sua notoriedade e dos seus restaurantes. E como se mede essa notoriedade? Sobral disse em tribunal que faturava €10 milhões por ano, que servia 95 mil refeições, que fazia consultoria na TAP e no Benfica e que gastava €50 mil em marketing sempre que abria um restaurante. E que estava sempre a gerar notícias na imprensa. A tese não colheu e Sobral perdeu no Tribunal da Propriedade Industrial e depois na Relação, uma sentença de maio.Desde o início, o objetivo do chef era anular o registo da marca "Padaria da Esquina" feito por um empresário desconhecido do grande público (Mário Soeiro) quando abriu uma Padaria da Esquina no Algueirão em 2015. Sobral chegou a enviar-lhe uma carta a intimá-lo a renunciar à marca em cinco dias. Mário Soeiro diz que a ideia do nome foi da mulher, porque a casa fica numa esquina. Ganhou todos os processos, vai abrir uma terceira Padaria da Esquina e o próximo passo é processar Vítor Sobral e obrigá-lo a mudar o nome da Padaria da Esquina que o chef abriu em Campo de Ourique, em 2018.