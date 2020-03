'Velocidade Furiosa 9': estreia adiada para 2021

Não era nada que não se estivesse já à espera: a estreia mundial de Velocidade Furiosa 9 foi adiada para 2 de Abril de 2021!

Em causa está a expansão da pandemia do novo coronavírus por todo o planeta, e as restrições que os países afectados têm colocado para evitar a reunião de grande número de pessoas.



"Parece óbvio que nem todos os fãs de todo o mundo vão poder assistir ao filme", avança a Universal Pictures em comunicado, que tinha agendada para 21 de Maio a estreia do nono capítulo da saga automóvel.

"Embora estejamos cientes da decepção que esta medida vos provocou, foi sobretudo para garantir a segurança de todos que tomamos a decisão de adiar a estreia do filme", justifica a produtora norte-americana.

Realizado por Justin Lin, o nono capítulo da saga automóvel volta a colocar as personagens interpretadas por Vin Diesel (Dominic Toretto) e Michelle Rodríguez (Letty Ortiz) no centro da acção.

Velocidade Furiosa 9 é o segundo filme, que tem os automóveis como protagonistas, a ser o seu lançamento adiado.

No início deste mês, a estreia mundial de 007:Sem Tempo para Morrer foi adiada para 12 Novembro, quando a data original estava programada para 9 de Abril.