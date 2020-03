o imaginário da Segunda Guerra Mundial dá pano para mangas na criação de realidades alternativas. Tem sido feito de (quase) tudo e na televisão têm estreado séries que bebem da lógica do "e se". Primeiro foi The Man In The High Castle (Prime Video), adaptação do romance de Philip K. Dick, em torno de "E se as potências do eixo tivessem ganho a guerra?" Recentemente estreou Hunters (Prime Video), a partir de: "E se existissem nazis na Nova Iorque dos 1970s a planear a vinda do Quarto Reich?" Agora é a vez de: "E se Charles Lindbergh tivesse ganho as eleições norte-americanas em 1940?"Está a reconhecer o argumento? É o de A Conspiração Contra a América, o romance de Philip Roth editado em 2004. The Plot Against America, minissérie de seis episódios, é uma adaptação de David Simon e Ed Burns, a dupla por trás de séries como The Corner ou The Wire - Sob Escuta. Aliás, David Simon tem por hábito criar minisséries após projetos maiores. Foi assim com The Wire e Generation Kill ou Treme e Show Me a Hero. Agora, depois do fim de The Deuce, regressa com The Plot Against America.Charles Lindbergh concorreu mesmo contra Roosevelt nas eleições de 1940? Não. Do lado do Partido Republicano estava Wendell Willkie. Mas Lindbergh não é uma criação ficcional: nasceu em 1902 e morreu em 1974. Fez carreira na aviação do exército e apoiou publicamente a Alemanha Nazi. Este é o homem à frente dos Estados Unidos num momento crítico da Segunda Guerra Mundial, um presidente criado por Philip Roth a partir das suas opiniões bem populistas da altura.David Simon adapta a história no tempo certo. Tal como no livro, o enredo anda à volta de uma família modesta, judia, de Nova Jérsia, de apelido Levin, e não Roth, perdendo o falso cunho autobiográfico da obra original. Philip também deixa de ser o narrador, embora seja uma personagem central, interpretado por Azhy Robertson.A história mantém-se: os Estados Unidos tomam um rumo inesperado, começando a viver num clima de terror, norteado pelo antissemitismo. Zoe Kazan, Winona Ryder, Anthony Boyle e John Turturro completam o elenco principal.