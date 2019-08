Camille Toscani procurou outro grupo de caminhantes que avisou a polícia montada.





Um artista francês de 44 anos que utilizava sons da natureza na sua música foi morto por um urso no Canadá, na quinta-feira da semana passada, contaram amigos de Julien Gauthier.Segundo a polícia canadiana - que ainda não identificou a vítima - diz que o urso terá entrado no acampamento perto de Tulita durante as primeiras horas da manhã de quinta-feira.Gauthier estaria no noroeste do Canadá com uma colega biólogo a recolher sons para o seu próximo trabalho. Toscani disse ao jornal francês Le Parisien que o urso tinha entrado no campo durante a noite e arrastado o músico.O corpo só pôde ser encontrado no dia seguinte devido às más condições temporais, refere o jornal francófono.Os responsáveis pelo caso ainda não identificaram que tipo de urso terá sido responsável pelo ataque, mas abateram dois ursos no decorrer da investigação - um urso pardo e um urso negro.Os ataques a pessoas por parte destes animais são raros, apesar de aquela ser uma zona rica em ursos de variadas espécies. Nos últimos 20 anos houve apenas quatro ataques mortais de ursos a pessoas, referiu a porta-voz da Recursos Naturais Canadá Megan Wohlberg, ao comentar o ataque.