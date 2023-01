No Pico, fomos descobrir uma "aldeia turística" que propõe retiros para relaxar

É no norte do Pico que encontramos o projeto Lava Homes e os seus programas para o bem-estar físico e da mente, com incursões pela natureza, ioga, meditação e dança.

A montanha eleva-se na ilha e impõe-se na paisagem. O Pico, ponto mais alto do País, ergue o seu piquinho (o cume da montanha) e rodeia-se de um mar azul profundo. No horizonte vê-se São Jorge, sempre que o céu limpo permite a observação. Estamos na Terralta, freguesia de Santo Amaro, onde na sua encosta íngreme, a partir de uma antiga queijaria, se espalham as 14 casas de arquitetura moderna, mas com traços regionais, revestidas de pedra, embutidas na escarpa com os terraços virados para o mar. No interior predomina o microcimento, conjugado com a madeira proveniente dos Açores e todos os confortos de uma casa de campo. Nas nossas costas fica a montanha e o verde da florestação contrasta com o negro das pedras vulcânicas.