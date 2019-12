O Chefe Cozinheiro do Ano é Ricardo Luz

Não é descabido afirmar que na restauração contemporânea dificilmente encontramos um nome que não tenha passado pelo concurso Chefe Cozinheiro do Ano. Na lista de vencedores encontramos António Loureiro (2014), Louis Anjos (2012), Tiago Bonito (2011), João Rodrigues (2007), Henrique Sá Pessoa (2005) ou Vítor Matos (2003), só para mencionar aqueles que lideraram actualmente projectos com uma ou duas estrelas Michelin.





Todos eles são peremptórios em afirmar que há um antes e um depois do prémio de Chefe Cozinheiro do Ano (CCA). Nas palavras de Vítor Matos, por exemplo, se não fosse este reconhecimento nacional, provavelmente ainda estaria agarrado ao receituário puramente tradicional, enquanto Henrique Sá Pessoa é directo ao dizer que o CCA foi mais importante que a conquista da segunda estrela, até porque sem este prémio as estrelas seriam apenas uma miragem.

Também ligado ao mundo das estrelas, de uma forma não tão directa, mas não menos importante, está Ricardo Luz, o vencedor da 30ª edição do concurso promovido pelas Edições do Gosto. Actualmente subchefe do restaurante Bon Bon, no Carvoeiro (uma estrela Michelin), Ricardo tem na bagagem passagens pelo Tavares Rico, Penha Longa Resort e Vila Vita Parc, onde trabalhou durante cinco anos: "é uma casa pela qual tenho um grande carinho".

Mas até aos 15 anos, a cozinha era coisa que nem sequer lhe passava pela cabeça: "nem sabia que havia homens cozinheiros", diz com um certo espanto na voz. Lá em casa eram a mãe e a avó as cozinheiras "de mão cheia", assim como a madrinha, enquanto Ricardo só se atrevia a ligar o lume para umas trôpegas massas de atum. O seu sonho, como o de muitos miúdos, era ser jogador de futebol, mas o irmão trocou-lhe as voltas. Levou-o até à Escola de Hotelaria de Lisboa mal Ricardo terminou o nono ano, inscreveu-o no curso de cozinha, e daí nasceu uma "grande paixão".

Nos seus pratos nota-se a costela alentejana dos pais, expressa na caldeirada de bacalhau, na presa de porco, "acompanhada com o puré de couve que a minha avó fazia e nabo a lembrar o cozido" ou na sericaia com poejo, criações que apresentou na Alfândega do Porto ao júri do concurso. De Setúbal, onde cresceu, Ricardo levou para a prova o salmonete e o arroz de cherne e gamba da costa, revelando assim a sua preferência por peixes e mariscos. "Mas desde que haja respeito pelo produto, gosto de fazer um bocadinho de tudo".

Agora que foi declarado Chefe Cozinheiro do Ano, Ricardo diz que está a viver um sonho: "fazer parte do leque daqueles chefes é uma grande honra." Quanto a projectos futuros, é mais cauteloso. "Vou continuar a fazer o que mais gosto, que é cozinhar, e tentar ser melhor todos os dias. Claro que um dia gostava de seguir a carreira como chefe, mas para já ainda não. Ainda tenho muito a aprender".

"Tenho a obrigação de chamar ao debate esta ideia de Portugal equilibrado, completo e diverso"

Para lá dos nomes fortes que se têm evidenciado ao longo destas 30 edições do Chefe Cozinheiro do Ano, é preciso falar de Paulo Amado, a cara da Edições do Gosto que, para além deste concurso, é responsável por iniciativas como o Congresso dos Cozinheiros, as Food e Cocktail Weeks, o Jovem Talento da Gastronomia e pela revista Inter Magazine, totalmente dedicada à gastronomia portuguesa.

"A cozinha e a gastronomia estão na moda e isso é importante porque nos ajuda a ampliar as nossas acções". Mas nem sempre foi assim. "Há 30 anos os sítios mais sofisticados de gastronomia eram os hotéis e os responsáveis por esse tipo de cozinhas eram estrangeiros. Depois havia uma restauração de preço baixo, de sobrevivência, de alimentação e uma restauração mais tradicional, também de alta cozinha, mas tradicional. De lá para cá, essa alta cozinha tradicional diminui ao ponto de termos pouquíssimos restaurantes, enquanto a sofisticação na restauração passou a estar nas mãos de portugueses."

Se antes a loucura eram os risottos, o foie gras, as vieiras ou as trufas, agora é o produto português que está no centro da gastronomia nacional e que, à boleia dos chefes que o vão reinterpretando, tem ganho crescente visibilidade lá fora. "Mais e mais os nossos chefes ligam aos produtos, elevando-os a uma escala que não é só nacional. A nossa cozinha passa a ser uma cozinha do mundo e com possibilidade de comparação."

Contudo, falar de cozinha não é só falar de produto, de terroir, de receitas ou pontos de cozedura. Aliás, falar de cozinha obriga a uma compreensão mais lata do papel que a gastronomia assume na sociedade, sendo simultaneamente o seu reflexo e uma força a partir da qual deve operar a mudança. Basta olhar para aquilo que é a imagem tipo do chefe de alta cozinha para se perceber essa dinâmica paradoxal, que Paulo Amado descortina sem nenhuma hesitação: "há um sistema que está montado e que te diz que o herói da cozinha é homem e branco. Isso espelha a sociedade? Sim. Isso é justo? Não." Uma rápida passagem pelos 30 chefes vencedores do concurso Chefe Cozinheiro do Ano corrobora essa afirmação, onde se contam apenas quatro mulheres vencedoras.



Então como contrariar essa realidade? "A cada acto que eu faço tenho que tomar uma decisão. Se eu me obrigar a impor um equilíbrio, vou começara a criar um outro andamento. Se eventualmente eu tiver que mudar o modelo daquilo que eu faço, eu mudo. Porque eu quero criar um evento que contribua socialmente. Não quero fazer um evento só dos homens na cozinha, quero fazer um evento dos homens e das mulheres na cozinha. O meu objetivo é: a cada vez que sou curador de uma actividade eu tenho a obrigação de chamar ao debate esta ideia de Portugal equilibrado, completo e diverso. Temos uma estrada gigante para andar, mas já a estamos a fazer."