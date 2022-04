Na Argentina, um folheto municipal ensina a consumir droga

Se for erva há que saber a quem se compra. Se for cocaína, é preciso ir com calma. O panfleto foi distribuído durante um festival cultural e inclusivo.

Está aberta a discussão na Argentina. A Direção de Juventude do município de Morón, maior cidade dos arredores de Buenos Aires, lançou uma campanha de sensibilização sobre o consumo de drogas. Num panfleto distribuído durante um festival cultural (o "La Minga", no passado fim-de-semana), são dados aos consumidores de droga alguns conselhos práticos, como comprar erva de "fontes confiáveis". Sobre a cocaína e as pastilhas, é recomendado que "se vá com calma" e que "se tome pouco para ver como reage o corpo". E fica também um aviso aos potenciais utilizadores de substâncias proibidas: "Se te prenderem, tens direito a um advogado".