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Um nascimento histórico no Algarve. Zoo de Lagos celebra primeira cria de calau-terrestre em Portugal

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O calau-terrestre é uma espécie considerada vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O Zoo de Lagos tem um novo motivo para celebrar. Pela primeira vez, nasceu um calau-terrestre num jardim zoológico português, um acontecimento considerado histórico pela instituição e que representa um importante contributo para a conservação de uma das aves mais emblemáticas de África.

Um nascimento histórico no Algarve. Zoo de Lagos celebra primeira cria de calau-terrestre do País
Um nascimento histórico no Algarve. Zoo de Lagos celebra primeira cria de calau-terrestre do País Zoo de Lagos

A conquista ganha ainda mais significado porque foi alcançada após 17 anos de trabalho com o mesmo casal reprodutor. Segundo o Zoo de Lagos, foram anos de dedicação, acompanhamento contínuo e muito empenho da equipa até que fosse possível obter, pela primeira vez, sucesso na reprodução desta espécie.

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