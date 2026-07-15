Português conta como tatuou Teddy Swims. "Ele disse 'desenha onde quiseres e assina por baixo'"

Clife Patachao encontrou-se com o artista no hotel onde o norte-americano estava hospedado, em Lisboa, e recebeu carta branca. O maior desafio foi encontrar espaço livre, isto porque o cantor tem 90% do corpo tatuado. A história é contada à SÁBADO pelo próprio tatuador português, que viveu um dos momentos mais inesperados da carreira.

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O primeiro contacto com Teddy Swims aconteceu há cerca de dois anos. "Falei com ele através do Instagram, mas na altura como não estava na Europa não surgiu a oportunidade. Foi quando vi que ele vinha ao NOS Alive que decidi entrar em contacto com ele", conta à SÁBADO o tatuador português Clife Patachao que na segunda-feira tatuou o cantor norte-americano.



Clife Patachao tatuou Teddy Swims em Lisboa DR

O encontro ocorreu no hotel onde Teddy Swims estava hospedado, em Lisboa. "Ele disse: 'Tatua onde quiseres e no fim quero que assines por baixo'". E assim foi.

Clife não demorou muito para decidir o que tatuar. "A minha mulher sugeriu que fizesse algo ligado a Lisboa. Começámos então a fazer testes no iPad até chegar ao resultado final: lembrei-me de fazer uma espécie de um selo antigo com a Ponte 25 de abril e um elétrico."

Tatuar foi a parte mais fácil, até porque Clife tem já 19 anos de experiência e trabalha à base do improviso. O desafio foi encontrar espaço livre no corpo do cantor. "Ele disse que podia tatuar onde quisesse e eu disse 'não tens muito espaço...' Acabei por tatuar nas pernas." A dúvida era legítima: o próprio Teddy já afirmou tem cerca de 90% do corpo tatuado.

Durante os "25 minutos" que a tatuagem demorou a ser feita falaram de temas banais: "Conversámos sobre os nossos filhos, porque temos filhos quase da mesma idade". No final, Teddy Swims comentou: "'Tão rápido? Já está?'". Disse que ficou perfeito e deu-lhe um beijo na testa.

Como Clife já tinha visto vídeos do cantor a tatuar "duas ou três pessoas", mesmo não tendo experiência, pediu para ele lhe "assinar o braço". "Melhor era impossível. Foi épico", recorda. "Vai ficar marcado para sempre na minha memória, ainda para mais quando o Teddy tem uma das vozes mais emblemáticas. Ouço constantemente as músicas dele."

Mas o encontro ainda não tinha chegado ao fim. No final, ainda houve espaço para comer uns pastéis de nata no hotel e o momento ficou registado num vídeo que o próprio tatuador partilhou nas redes sociais. Teddy Swims acabou por lhe dar o seu contacto pessoal. "Correu super bem, melhor do que esperava até, porque até à última eu não acreditava que estava a falar com o Teddy."

Esta não foi a primeira vez que Clife tatuou uma celebridade internacional. Em tempos chegou a tatuar a cantora brasileira Ana Castela e o músico Gustavo Mioto. "Fui eu que fiz a primeira tatuagem ao Gustavo Mioto, quando ele veio a Portugal, aos estúdios da família Carreira para fazer uma música com o David." Em Portugal, é conhecido por ser o tatuador da "família Carreira". "Também já tatuei o Hélder Tavares em direto na Cidade FM", acrescenta.

O improviso para o tatuador também não é novidade. "Só trabalho assim. Os clientes procuram-me exatamente porque faço arte. Não sou uma impressora. Faço à minha maneira e ao meu estilo."