A banda irlandesa Two Door Cinema Club vai regressar ao NOS Alive em 2020. O festival, que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, fez o anúncio esta quinta-feira, indicando que a mesma irá atuar no dia 11 de julho, para o qual já está confirmado um concerto exclusivo da banda portuguesa Da Weasel, o primeiro nome confirmado para a edição deste ano.Em junho deste ano, os Two Door Cinema Club lançaramPara o festival, que se realiza de 9 a 11 de julho do próximo ano, estão também confirmados Taylor Swift, Billie Eilish e Caribou.