A cantora Billie Eilish vao atuar em Portugal no dia 10 de julho do próximo ano. O regresso da cantora a Portugal vai ocorrer nos palcos do festival NOS Alive , juntando-se a Taylor Swift e Da Weasel, dois nomes já confirmados.A data do concerto consta da lista da digressão da cantora publicada no seu site oficial.Billie atuou no Altice Arena a 4 de setembro.