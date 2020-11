The Undoing, a nova série viciante da HBO

O exato segundo em que a realizadora Susanne Bier terminou a leitura do guião de The Undoing, que lhe tinha sido dado pelas mãos de Nicole Kidman, olhou para a atriz (e também produtora executiva do projeto) e disse: "Temos de ter o Hugh [Grant] nisto." Interessada na contratação de Hugh, Nicole olhou de volta para Susanne e disse: "Ele nunca fará isto, não gosta de trabalhar." Susanne descansou-a: "Hum. Acho que ele vai querer. Vou falar com ele."Foi numa bem humorada conversa entre os dois atores filmada para a Marie Claire que Nicole Kidman e Hugh Grant, os protagonistas de The Undoing, da HBO, recordaram esta história. A atriz questionou o ator sobre a conversa dele com a realizadora. "Fiquei surpreendido por ela ter vindo falar comigo, uma vez que já quase lhe arruinei a vida. Estávamos a falar em fazer um filme e eu disse-lhe várias vezes que aquele guião não ia funcionar. A dada altura abandonei o filme. Foi feio mas eu tinha avisado, ela é que não me tinha levado a sério", disse.Porque teria então Hugh Grant aceitado fazer parte desta minissérie de seis episódios (que levaria cinco meses a filmar)? "Ela é uma realizadora brilhante, depois estavas lá tu, com os teus Óscares, e o Kelley [David E. Kelley, o argumentista, também criador de Big Little Lies, em que Kidman deslumbrou]." Durante cinco meses Hugh acabaria por trabalhar – e muito – com Kidman para pôr de pé uma das grandes apostas da HBO para este ano.Além da realização da vencedora de um Emmy (pela minissérie O Gerente de Noite, 2016) Susanne Bier, The Undoing teve ainda a direção de fotografia do vencedor de um Óscar (Quem Quer Ser um Bilionário?, de 2008) Anthony Dod Mantle, o que explica porque The Undoing é chocante e bela ao mesmo tempo.Filmada no inverno de Nova Iorque, a série começa por nos apresentar a bem-sucedida terapeuta Grace Fraser no seu casamento aparentemente bem-sucedido com uma devota outra metade, o oncologista pediátrico Jonathan.É apenas quando uma segunda mulher, a artista plástica Elena Alves (interpretada por Matilda de Angelis), entra na pintura que começamos a perceber onde vai parar este thriller psicológico. Mãe de Miguel, um rapaz que frequenta o colégio privado onde o filho de Grace e Jonathan também estuda (e ao qual a família faz doações, como qualquer boa e rica família de Nova Iorque), ela vai aparecer brutalmente assassinada. Suspeito? O do costume: o último homem a vê-la viva.Numa sequência de acontecimentos fáceis de seguir mas difíceis de digerir, vemos Grace (e que bem que Kidman cumpre o papel da mulher que fica sem chão sem que um cabelo lhe caia fora do lugar) aperceber-se de que o marido perfeito é a final um homem que a traiu e que entretanto está fugido. Quando, como nós, percebe que todas as fichas da polícia estão apostadas em provar que o último homem que viu Elena viva foi Jonathan, ela começa o luto da relação e uma luta interna: acredita ou não que o pai do filho é um monstro?Com parte da série a passar-se no tribunal, a verdadeira história passa-se toda nos bastidores. A forma como a comunicação social escolhe o seu culpado e a defesa tenta desviar atenções é o motor da série no momento em que ela mais precisa de se tornar viciante – e torna. Contribuem para isso os atores Donald Sutherland (que interpreta o papel de pai de Grace, um rico dos mais ricos de Nova Iorque) e Noma Dumezweni (que interpreta o papel da advogada Haley Fitzgerald, a mais dura entre as mais duras advogadas da cidade).Na corrida típica do thriller, o espectador vê-se num labirinto: entre a alegada verdade, as mentiras de Jonathan e as visões (que não sabemos se são fruto da memória ou da imaginação) de Grace, sobra um filho que pode ter sabido demais. A história vai desenrolar-se num tempo que queremos acelerar mas que nunca sai dos carris. Valeu a pena convencer Hugh Grant. E Nicole Kidman, que já queria ter feito par romântico com o inglês em Notting Hill, e tem aqui, noutro código postal e com mais drama que paixão, um desejo cumprido.