Sete exposições para intervalar o recolhimento obrigatório

A salvação pela arte é a única religião para muitos e um bom remédio em tempos de pandemia. Com o dever cívico de recolhimento instalado no início do mês de novembro, um museu onde as entradas são limitadas e as salas espaçosas, amigas do distanciamento, pode ser o intervalo ideal para cumprir as obrigações de força maior: a atividade física e a saúde mental.

Esculturas Infinitas. Do Gesso ao Digital, Fundação Calouste Gulbenkian

Lisboa

Dos gessos da Faculdade de Belas Artes à escultura contemporânea — são aqui 18 os artistas dos nossos dias — a exposição no edifício sede da Gulbenkian mostra que "uma escultura raramente é única". O papel dos moldes e de outras tecnologias de reprodução atuais, como as impressoras 3D, são determinantes e estas esculturas são, por isso, infinitas — a sua reprodução não tem limite. Numa dezena de núcleos assistimos ao poder desta repetição na construção de edifícios, na medicina, com a construção de modelos anatómicos, na capacidade de fazer parar o tempo ou na criação de novas escalas de uma mesma escultura.

Olafur Elisson. O V/Nosso Futuro é Agora, Fundação Serralves

Porto

É a primeira exposição em Portugal do importante artista dinamarquês-islandês de instalações de grande escala e foi prolongada até dezembro. A mostra não está apenas dentro dos muros do edifício da fundação, sai também para o jardim, incluindo algumas esculturas e instalações feitas a partir de materiais orgânicos. A relação que Serralves vem estabelecendo entre o seu edifício e o espaço natural que o envolve, entre edificado e natureza, fica aqui vincada: não é por acaso que em Olafur Elisson. O V/Nosso Futuro é Agora as árvores vão para dentro de casa.

LEGO, na Cordoaria Nacional

Lisboa

O nome da exposição é longo, mas diz logo tudo o que os aficionados deste brinquedo sem género nem idade querem ouvir. A Maior Exposição Europeia de Modelos feitos com Peças LEGO chegou à Cordoaria Nacional, em Belém, em outubro, com milhões das pequenas peças e mais de 100 modelos à escala qeu reproduzem, por exemplo, o Titanic, esqueletos humanos, naves e cenas dos filmes Guerra das Estrelas ou a chegada do homem à lua. Ao mesmo tempo, na Cordoaria, está patente também uma coleção de imagens 3D, uma experiência imersiva com o nome 3D Trick Gallery.

Souto de Moura — Memórias, Projectos, Obras, Casa da Arquitectura

Matosinhos

A viagem pelos 40 anos de trabalho deste Pritzker português é cronológica e começa nos seus projectos mais recentes. São apresentados os esboços mais primários de Eduardo Souto de Moura — em guardanapos ou papéis do género, por exemplo — as maquetes, as ideias filosóficas e a intenção por trás de cada edifício. Em alguns casos, o visitante tem até a sorte de receber, pelas palavras do próprio arquitecto, uma história engraçada que marca a realização de algum edifício, como casas particulares ou edifícios de acesso público, como a Casa das Histórias, em Cascais, as intervenções no Metro do Porto, ou na faixa marginal de Matosinhos, ali tão perto.

Viral, Pavilhão do Conhecimento — Centro Ciência Viva

Lisboa

Este museu de divulgação de ciência para crianças e adolescentes já tinha recebido a exposição Viral, mas os tempos impõem-se. Depois de correr outros centros de ciência europeus, a mostra sobre vírus e bactérias regressa a Lisboa com informações atualizadas sobre o novo Coronavírus. Com a interatividade que caracteriza este centro, em 24 módulos, explica-se o que é um contágio, por que é tão importante lavar as mãos ou qual o papel de cada cidadão e da sociedade em geral no controlo da pandemia.

Alfredo Cunha. 50 anos de Fotografia 1970-2020, Centro Português de Fotografia

Porto

Entre os anos 70 e os dias de hoje, o icónico fotógrafo português assistiu e registou a construção de um novo País. Tudo muda: "o país que fotografa; o equipamento que usa — já longe da primeiríssima Petri FT, da Leica M3, que começou a usar em 1973, e das Leicas que se seguiram e a que se manteve sempre fiel; o suporte — do analógico, maioritariamente preto e branco, ao digital, que pratica desde 2003", lembra Teresa Siza no site do Centro Português de Fotografia. Nesta mostra reúnem-se todas essas mudanças e vê-se nascer e definir-se o estílo de Alfredo Cunha.

Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao Século XXI, Museu de Lisboa — Palácio Pimenta.

Lisboa

Como se alimenta uma cidade? A reflexão do Museu de Lisboa começou orientada por princípios de soberania, sustentabilidade e segurança e levou esta pesquisa à Idade Média e às hortas que nessa altura estavam em locais impensáveis nos dias de hoje — o Martim Moniz, o Rossio ou a Praça da Figueira. A exposição no antigo Museu da Cidade acaba por ser também sobre os espaços de pertença que, através da agricultura, se podem criar numa grande cidade, as relações de entreajuda ou as várias origens dos residentes desta capital diversa. A partir daqui perspectiva-se também o futuro: o que permitem as mais modernas técnicas para manter uma horta urbana? A mostra encerra com uma biblioteca preciosa, a reunião de sementes de alguns dos guardiões da biodiversidade da cidade e Lisboa.

Até 19 de setembro 2021