The Guardian considera Bonfim um dos bairros mais cool da Europa

O jornal britânico The Guardian elegeu o bairro do Bonfim, no Porto, como um dos dez mais cool da Europa, ao lado de zonas como o Quartier de la Réunion, em Paris ou o El Cabanyal, em Valência.Os editores destacam os preços baixos do imobiliário na zona, que contrastam com aqueles do cento da cidade, bem como o surgimento de um espírito jovem e criativo, impulsionado pelos novos negócios."Está a uma caminhada de 20 minutos da baixa e perto das estradas principais: o principal terminal de autocarro e a estação de comboios são à porta e há uma linha de metro para o aeroporto", pode ler-se ainda na peça.Nas atividades destacadas neste pequeno guia estão as lojas independentes da Rua de Santo Ildefonso, como a livraria Inc., a loja Patch ou a Queijaria Amaral. As galerias, influenciadas pela proximidade com a faculdade de belas artes, são também citadas, nomeadamente a Senhora Presidenta, a Lehmann + Silva e a Salut au Monde!.Para comer, o jornal britânico destacou as típicas tascas da zona, que ainda não sofreram com a crescente gentrificação., como a Madureira's, a Casa Aleixo ou a Casa Guedes, bem como algumas novidades como o Pedro Limão ou a Combi.