Atrás das câmaras, nas produções de novelas que duram oito meses a um ano, multiplicam-se histórias reais menos glamourosas, potenciadas pela pressão e velocidade de gravações, emoções ao rubro pelas personagens, dificuldade de desligar ao fim do dia, egos e discrepâncias salariais dos atores quando gravam o mesmo número de cenas: média de 3.000 euros brutos por mês para um júnior promissor e exclusivo da estação (se não estiver a trabalhar ganha menos).

Cabe à direcção de programas motivar os atores, para que não se sintam esquecidos. Nuno Santos assumiu o cargo em janeiro, na TVI, já falou com quase todos os exclusivos da estação e assistiu às gravações de Quer o Destino (com estreia prevista para março, mês que será um ponto de partida para a recuperação das audiências da estação de Queluz). Daniel Oliveira, seu concorrente na SIC e amigo, faz o mesmo e vai com frequência às gravações. Porque as novelas, independentemente da moda das séries da Netflix, continuam a ser um produto que vende.