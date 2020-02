A carregar o vídeo ...

Quando o bebé nasceu, os pais ficaram em choque e o obstreta que fez três ecografias, durante a gravidez de Marlene, pediu-lhes desculpa. Rodrigo nasceu a 7 de outubro sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio. Os médicos não acreditavam que sobrivesse. Mas o filho de Marlene e David fez agora quatro meses.Tânia Contente recorda o dia de nascimento e diz que o pai, David, ficou em choque. "Quando lá cheguei, o David estava na porta das urgências num pranto, rodeado de amigos… Não falava, só chorava. Consigo ter sangue frio nestas alturas, puxei-o e disse: 'Vais-te acalmar, está aqui a mãe da Marlene, diz-nos o que se passa.' E o David disse: 'O meu filho não tem nariz, o meu filho não vai sobreviver.'"A madrinha de Rodrigo, Tânia Contente, conta à SÁBADO que denunciaram logo o caso de negligência à Ordem dos Médicos, mas a reacção não foi a esperada. No dia em que lá foram, não conseguiram apresentar a queixa. "A única maneira de me ouvirem foi chamar a comunicação social. É muito triste enquanto cidadã do meu país, saber que temos de chegar a este ponto e expor a nossa vida, a vida de uma família que está num momento de dor, para sermos ouvidos."