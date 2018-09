Crítica de cinema: BlacKkKlansman: O Infiltrado

"É quando o filme mostra o que está em risco - ao oferecer um monólogo a Harry Belafonte ou recordando Charlottesville - que se torna fundamental", escreve Tiago R. Santos

Ron Stallworth, polícia afro-americano no Colorado durante os anos 70, decide infiltrar-se no Ku Klux Klan, a organização que nunca viu uma cruz que não quisesse queimar ou ódio que se recusasse a vomitar - os mesmos que D. W. Griffith celebrou em Nascimento de Uma Nação (1915), um filme que Spike Lee utiliza como um dos símbolos da suposta Supremacia Branca. BlacKkKlansman enfrenta a ameaça com humor: Stallworth faz-se passar por branco quando fala com o KKK ao telefone; Flip, um colega judeu, dá corpo à mentira. O (justificado) desprezo de Lee pelos que estão no lado errado da história transforma-os em figuras patéticas, o que ajuda à farsa. Mas é quando o filme mostra o que está em risco - ao oferecer um monólogo a Harry Belafonte ou recordando Charlottesville - que se torna fundamental.



Nota: 4 estrelas



Spike Lee

EUA • Comédia Dramática • M14 • 135m

Com John David Washington e Adam Driver