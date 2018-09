Range Rover de 1978: guiámos o “Reborn” Classic que custa 122 mil euros

A Jaguar-Land Rover (JLR) Classic aposta na recuperação dos modelos que fazem parte do seu património histórico e criou o Programa "Reborn" para facilitar o acesso de todos os interessados a propostas que são cada vez mais apetecíveis.

Qualquer um pode chegar a Oxford Road em Coventry, no Reino Unido, e adquirir o modelo da Jaguar ou Land Rover com que sonhou. A JLR procura esse veículo no mercado, propõe um preço para o seu restauro e o cliente só tem de esperar até ele estar pronto. "Isso pode levar 18 meses", admitiu-nos o engenheiro que nos acompanhou no ensaio.

HABITÁCULO. Quando nos sentámos ao volante deste Range Rover da primeira geração ficámos impressionados pela imagem do interior. Tudo é perfeito e parece que o modelo saiu da linha de montagem há uma semana, apesar de ter 40 anos de idade. Mas, em boa verdade, saiu da "fábrica" onde renasceu há bem pouco tempo. "Este modelo foi realizado com base em todas as especificações dos modelos originais de 1970", referiu-nos Tim Hannig, director da Jaguar-Land Rover Classic.

Este Range Rover tem duas portas, tal como a proposta original que chegou ao mercado em 1970 e foi produzida até 1981. Para nós foi a entrada na cápsula do tempo, marcada pelo veludo dos estofos, por todos os detalhes que na época eram o expoente máximo do requinte e pelos os comandos e instrumentos que hoje são tão anacrónicos como "apaixonantes" ao nível da memória. É por aqui que floresce a paixão pelos clássicos...

"Ninguém tem necessidade de um automóvel clássico, mas há muitos que os procuram", considerou Tim Hannig. Faz todo o sentido, porque se um Range Rover, um Range Rover Sport e até o Range Rover Velar oferecem mais requinte, conforto e maior eficácia em estrada e fora dela, não nos dão a memória do passado, que muitos valorizam.

AO VOLANTE. O volante é fino, como um arame grosso. A direcção hiper-assistida filtra a sensibilidade do condutor, a embraiagem exige determinação na perna esquerda e o travão requer força no pé direito.

O "ferro" que se estende da consola central na direcção do condutor, está associado ao selector de uma caixa de velocidades de onde é necessário encontrar onde está a primeira, lá em cima. É obrigatório ter muita sensibilidade para engrenar a segunda sem "arranhar" as engrenagens e, se a terceira é fácil, a quarta anda por ali mais abaixo, mais para o lado da "segunda"...

Hoje parece anacrónico, mas na época não havia muito melhor. O seu desempenho impressiona em estrada, a potencia a baixo regime do motor V8 de 3,5 litros, continua a ser notável a todos os regimes. Era, e continua na ser...

Foi por estas e por outras que o Range Rover foi um modelo marcante nos anos 70/80. Teve clientes na família real britânica, super-estrelas e políticos. Todos esses devem ter aplaudido o conforto e tinham razão.

A suspensão parece um "colchão de molas" e é brilhante ao nível comodidade e na época isso era muito diferente do que acontece hoje. É fácil referir que há um grande rolamanento da carroçaria em curvas abordadas a alta velocidade, mas para os padrões da época o desempenho era imaculado.

É por isto que um clássico vale pelo que foi e pelo que representam as memórias que deixou. Por isso, esta proposta da Jaguar-Land Rover Classics tem um preço na casa das 140 mil libras (122 mil euros), sem opções.

O projecto "Reborn" da JLR Classic tem muitas opções disponíveis para os clássicos. O sistema de infoentretenimento "neo-retro"da marca é apenas um exemplo. Os "upgrades" mecânicos estão fora deste projecto, mas a SVO (Special Vehicles Operations) pode criar soluções "por medida" com motores mais potentes ou suspensões diferentes. Mas isso é outra conversa e outro departamento.

FICHA TÉCNICA

Motor: V8

Cilindrada: 3.528 cc

Potência máxima:177 cv/3.750 rpm

Binário máximo: 251 Nm/2.000 rpm

Velocidade máxima: 99 km/h

0 a 100 km/h: 14,2s

Consumo médio: não indicado

Emissões CO2: não indicado

Preço: 122.000 € - esta proposta

+ VIAGEM NO TEMPO. Não é uma proposta para o dia-a-dia, mas uma opção para apaixonados pelos automóveis clássicos, aqueles que dão valor à memória.

- OPÇÃO. O projecto ainda está muito condicionado ao Reino Unido, e as propostas de volante à esquerda são mais difíceis de concretizar e custam mais dinheiro.