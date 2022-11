Flamenquitos de Santiago, o segredo na integração de alunos de etnia cigana

Grupo de flamenco surgiu com o intuito de prevenir o abandono escolar e integrar os alunos de etnia cigana do Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago na comunidade escolar.

Desde de outubro do ano passado que vários alunos de etnia cigana da Escola da Bela Vista participam no grupo de flamenco Flamenquitos de Santiago. O projeto surgiu através de uma parceira entre o Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago, em Setúbal, e o YMCA, que possibilitou a contração de técnicos especializados, com o objetivo de motivar os alunos, prevenir o abandono escolar e promover a sua integração.