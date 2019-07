Orquídea dá nome ao projeto, por ser uma flor sobrevivente. Assim se apresenta àAlan Ghumin, 36 anos, refugiado sírio em Portugal há três anos. Sonha criar uma comunidade de apoio aos compatriotas, no Baixo Alentejo pelas condições climatéricas serem semelhantes às da Síria. Já avançou para o terreno, sofreu avanços e recuos mas mantém-se optimista. Quer repovoar a região, para onde também chegam paquistaneses.Alan conta com o apoio do sírio Fayes Karimeh, experiente em gestão de projetos e vida comunitária em Tamera, Odemira, onde ficou instalado desde outubro de 2014. "É o coração da nossa equipa." O cenário mais provável para a concretização do sonho fica no Crato, precisamente na zona que acolhe o festival de música eletrónica Waking Life, de 14 a 19 de agosto. Quando terminar a festa, Alan apresentará o projeto ao município."Aguardamos pela próxima etapa em setembro", explica o engenheiro informático de formação, com a devida cautela. Isto porque no verão 2018 teve a sua dose de desapontamento em Aljustrel. Encontrou a propriedade ideal, falou da ideia ao dono e este concordou. Depois de sete meses de planeamento e negociações, tudo parecia estar a postos para iniciarem as obras das casas ecológicas nesse verão.À última hora, o proprietário português mudou de ideias, alegando que a irmã e mãe discordavam. Mas os organizadores do Waking Life souberam dos planos e ofereceram ajuda: a melhor que os empreendedores poderiam receber. Ou seja, a divulgação do projeto (conforme pode ser lido no site do festival, na seção de histórias ) e, mais importante ainda, a partilha da terra. "Mas para tal precisamos da permissão da câmara do Crato", esclarece o também presidente da Associação Família de Refugiados, conhecida pela sigla FOR A implementação desta comunidade autosustentável está definida. Primeiro, escolher a zona. Preferencialmente, no Baixo Alentejo pelas temperaturas que lembram as origens. Depois, colocar a equipa no terreno, espécie de comissão instaladora que irá analisar as fontes de subsistência. Serão cerca de dez pessoas, fora os voluntários pontuais. Terceiro, estabelecer as bases para receber colaboradores e infra-estruturas.Na quinta biológica pretendem evitar o recurso à indústria química ("nociva para o humano") e pretendem integrar famílias oriundas de países em conflito. "Já temos uma preparada para ir viver para lá e cultivar os primeiros vegetais criar gado. Pretendemos convidar mais famílias, mas antes temos de garantir a terra. Não precisamos de mais uma desilusão", prossegue o responsável.Enquanto aguardam, Alan Ghumin e a mulher Ramia dão cartas na restauração. O casal abriu o Tayybeh, em Lisboa, perto do Parque das Nações, em fevereiro passado. O regresso às origens, Damasco, faz-se pelos pratos à base de lentilhas, grão de bico e queijo sírio doce.