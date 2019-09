ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Tiveram fortunas incalculáveis. Em conjunto, as suas propriedades somavam mais de 50 mil hectares espalhados pelo Alentejo e Ribatejo. Durante décadas, as famílias Almodôvar, Lupi, Lobo de Vasconcellos, Posser de Andrade, Tavares da Costa e Eugénio de Almeida, geriram domínios e foram responsáveis pela introdução de sistemas inovadores na agricultura nacional. Para a maioria, o 25 de Abril significou a perda de terras e de privilégios – exceto para os Lobo de Vasconcellos, para quem a expropriação chegou em 1973, em nome da construção do Porto de Sines.Muitos improvisaram para sobreviver: Carolina Almodôvar montou uma fábrica de bolos em casa; José Lupi geriu uma propriedade na Venezuela; e Lourenço Posser de Andrade descarregou peixe no Porto de Lisboa. Hoje, em vários casos após lutas intensas em tribunal, a maioria já recuperou as propriedades – sem que isso signifique um regresso aos velhos tempos de fortuna, pelo contrário. De todos, só os Tavares da Costa ainda enfrentam os efeitos da revolução: uma parte da Herdade dos Machados continua entregue a rendeiros. As suas histórias estão nas páginas seguintes.