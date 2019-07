A obra, de 376 páginas, trata temas como o "populismo, o federalismo europeu, a Direita em Portugal, o futuro do capitalismo, as relações Portugal-Angola, e outros temas fraturantes", lê-se na sinopse.



"Reúno neste livro alguns ensaios inéditos bem como uma série de textos que escrevi desde 1990 até ao presente. São hoje textos fora da circunstância em que na altura os escrevi, ou porque pretendia intervir sobre a atualidade, ou porque me surgiram num dado momento da minha evolução intelectual", explica a autora na introdução, cujo excerto se pode ler 'online'.



Ainda segundo a introdução, a historiadora diz crer "que todos [os textos do livro] abrem ou reabrem polémicas que estão longe de ter sido encerradas -- se é que alguma vez o serão".



O novo livro surge semanas depois de um artigo de opinião publicado no Público, intitulado "Podemos? Não, não podemos", sobre discriminação positiva de minorias étnico-raciais. "As quotas para negros e ciganos não passam de uma farsa multicultural igualitarista", escreveu.



O artigo suscitou múltiplas críticas na imprensa, uma queixa-crime no Ministério Público pela SOS Racismo, e motivou um editorial do diretor do Público, Manuel Carvalho, "no qual se rejeita o teor e as expressões usadas pela autora", como se pode ler numa nota colocada antes do texto da autora no 'site' daquele jornal.



Dias depois da publicação do texto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que os portugueses devem "aceitar a diferença e respeitar a diferença, com abertura de alma e tolerância", numa visita ao Colégio Islâmico, no qual nunca referiu diretamente o artigo ou a autora.



"Quando, de vez em quando, surgem vozes intolerantes, a melhor resposta à intolerância é oferecer o amor, o diálogo e a tolerância. Não contem connosco para alimentar o radicalismo do ódio, o radicalismo da intolerância, porque isso só vai dar força àqueles que não querem construir uma comunidade de fraternidade, solidariedade e amor", salientou.



A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) confirmou, dois dias depois da publicação, ter recebido "participações" que visavam o artigo, com o organismo a confirmar à Lusa que estas serão apreciadas "nos trâmites habituais".



Maria de Fátima Bonifácio é autora das obras "A Monarquia Constitucional 1807-1910", publicado em 2010, "Memórias do duque de Palmela", de 2011, "Um Homem Singular", de 2013, e "António Barreto -- Política e Pensamento", de 2016, entre outras.



Segundo a biografia disponível na Wook, Bonifácio nasceu em 1948, foi professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa entre 1980 e 2006, tendo passado depois pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, como investigadora-coordenadora, até se reformar, em 2012.

