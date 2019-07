Já há trailer do novo Top Gun

Realizado por Joseph Kosinski, o novo filme conta ainda no elenco com Ed Harris, Jennifer Connelly e Val Kilmer.







Depois do filme de 1986 Top Gun - Ases Indomáveis, surge agora a sequela, também com Tom Cruise no cockpit.Esta quinta-feira, o festival de cultura pop ComicCon de San Diego recebeu a visita surpresa de Cruise, que veio apresentar o primeiro trailer do novo filme, 33 anos depois do primeiro.