Sines, a cidade que fala por si

Sofia Parissi 05 de agosto de 2025 às 22:59

Um hotel com vista para o mar e um restaurante em frente ao porto, dedicado ao peixe grelhado: eis os essenciais em Sines e nas proximidades.

Num mercado tão competitivo como é neste momento o da costa alentejana, como se marca a diferença? "Sines é uma cidade industrial", começa por explicar Pedro Santos, diretor do Sines Sea View Business & Leisure Hotel. "Temos três polos [de investimento] que trazem muitas pessoas à cidade", afirma, referindo-se ao Porto de Sines, ao complexo industrial da Repsol e ao data center Start Campus.

