Sábado – Pense por si

Costa Alentejana

Comporta: petiscos memoráveis e praias de areia fina

Sofia Parissi
Sofia Parissi 05 de agosto de 2025 às 22:59

Praias paradisíacas, pratos com sabor a mar ou passeios na natureza. Seja qual for o motivo da visita, na Comporta há tempo para parar e repor energias.

Casas pintadas de branco, lojas e cafés. É assim que hoje é conhecida a aldeia da Comporta, onde de tempos a tempos surgem novidades. O restaurante Sado celebrou o primeiro aniversário em julho e fica à entrada da aldeia, no número 4 da Rua das Comportas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Alentejo Praias Costa Comporta Férias Petiscos Marisco
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Comporta: petiscos memoráveis e praias de areia fina