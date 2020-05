Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

Especial stand-up

60m, em streaming Netflix

Nota: 3 estrelas

Toda a gente sabe que o verdadeiro cérebro criativo responsável por Seinfeld, provavelmente a melhor sitcom da História, não é o célebre protagonista que dá nome à série mas Larry David, o cómico mais do que neurótico e autor do autobiográfico Curb Your Enthusiasm. No entanto, todos sabem também que as gloriosas nove temporadas da 'série sobre nada' (1989-1998) cairiam no relativo anonimato caso não contassem com a energia e o talento do próprio Jerry, em alter-ego de si próprio, e de Julia-Louis Dreyfus (Elaine Benes), Jason Alexander (George Costanza) e Michael Richards (Kramer), acrescidos de uma galeria de secundários mais idiossincráticos do que Nel Monteiro, para insuflar vida excêntrica e eterna a cada episódio.Agora em estreia no céu infinito do streaming, Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill é um novo especial de stand-up de Jerry, de apenas uma hora, filmado no Beacon Theatre de Nova Iorque (são conhecidas tanto a preguiça de Seinfeld, há duas décadas a viver sobretudo dos fabulosos direitos televisivos da sitcom que lhe trouxe glória, como o apego à Big Apple) e dirigido com anónima eficiência por Joe DeMaio, um carpinteiro da linha de montagem Disney e realizador de alguns episódios do reality-show Survivor.A piéce de resistance surge logo no genérico, com o sexagenário Jerry (ninguém diria que o homem já completou 65 anos) a atirar-se de um helicóptero para as águas geladas do Hudson – no genérico final veremos algumas das sessões de treino para o feito numa piscina. Ainda em fato de mergulho, o comediante muda, em movimento, para fato escuro e arranca de imediato, face a uma plateia tão cheia como disciplinada, com o humor que o celebrizou há 30 anos nas intros a cada tomo da série: uma coleção de comentários, desabafos e palpites sobre a vida banal do dia-a-dia que é, em simultâneo, a sua maior força e o calcanhar de Aquiles.Se os maiores cómicos anglo-saxónicos de stand-up (Louis C.K., Chris Rock, George Carlin, o sulfúrico Ricky Gervais, esse irrepetível Robin Williams, Amy Schumer) dependem tanto da persona como de um vasto leque de temas e alvos, Seinfeld sempre jogou pelo seguro com as reflexões sobre o mais comum dos quotidianos. Não chegando ao cúmulo de macieza geriátrica do duo Steve Martin/Martin Short no recente An Evening You Will Forget For The Rest of Your Life (também disponível na Netflix), Jerry lança-se às saídas de casa – este especial é anterior à crise pandémica do coronavírus, e não é fácil prever o quanto o terrível acontecimento alterará performances do género –, à tecnologia ou ao seu foco predileto (na misantropia, muito nova-iorquina, de aversão discreta às manias 'dos outros'): a recorrente chatice de ter de aturar pessoas.Porém, no inesgotável departamento da vida normal – aborrecida, repetitiva, comezinha mas também sujeita a surtos de inesperada alegria e emoção vibrante –, o autor/ator é certeiro como poucos, sobretudo nos quinze minutos em que despedaça carinhosamente a instituição do casamento. No resto, é tudo discreto e suave como um passeio no parque. Mas Deus sabe como estamos necessitados de passeios no parque.