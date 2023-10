'Vai acontecer algo': vêm aí novidades sobre 'Seinfeld'

O comediante Jerry Seinfeld sugeriu que a vida da "sitcom" que criou com Larry David, e que marcou os anos 1990, pode não ter terminado: "Vai acontecer algo relacionado com aquele final."

"Vai acontecer algo que está relacionado com aquele final. Ainda não aconteceu". A frase é de Jerry Seinfield, protagonista e um dos dois criadores (com Larry David) da série Seinfield. Foi proferida no passado sábado, 7 de outubro, no Teatro Wang em Boston, abrindo portas a um possível prolongamento (falta perceber em que moldes) da série.